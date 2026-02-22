Službeni list opština Srema 2026

Pretplatite se na e-izdanje
Ruma-Opštinski odbor Srpske napredne stranke obeležio je stranačku slavu Svetu Petku. Uz služenje pravoslavnog sveštenstva rezan je slavski kolač, a ovogodišnji kum slave je Miroslav…
Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačke Opšte bolnice rođeno je 20 beba – 10 dečaka i 10 devojčica. Iz jedne blizanačke trudnoće, na svet su…
Crna hronika
Društvo
Ekonomija
Feljton
Hronika
Irig
Kolumna
Komšija piše
Kultura
Nekategorizovano
Pećinci
Politika
Poljoprivreda
Projekti
Reportaža
Ruma
Servis
Šid
Sport
Srem bez predrasuda
Sremicin kutak
Sremska Mitrovica
Stara Pazova
Vesti
Vrdnik
Zabava
© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt