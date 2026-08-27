Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski otvorila je u hotelu „Fruške terme“ u Vrdniku Letnju školu Akademije mladih lidera sa invaliditetom, poručivši da mladim ljudima treba pružiti priliku da svoje znanje, talenat, energiju i ideje pretvore u snagu koja menja društvo.

Đurđević Stamenkovski je istakla da Letnja škola nije samo prilika za sticanje novih znanja i veština, već i prostor za druženje, izgradnju samopouzdanja i osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u društvu.

Ona je naglasila da je posebno važno što mladi učesnici invaliditet nisu prihvatili kao prepreku, već kao dodatni motiv da budu uporni, istrajni i aktivni i da ostvaruju svoje ambicije.

Prema njenim rečima, Ministarstvo kontinuirano podržava Letnju školu, posebno ceneći činjenicu da je program nastao kao rezultat inicijative samih mladih osoba sa invaliditetom.

Ministarka je poručila da Srbija treba da bude društvo bez barijera, u kojem su osobe sa invaliditetom vidljive i ravnopravno uključene u društveni, politički, privredni i sve druge sfere života.

Đurđević Stamenkovski je najavila da će Ministarstvo naredne godine pokrenuti dodatni program koji će mladim osobama sa invaliditetom omogućiti da volontiraju, ali i da se zaposle u Ministarstvu.

-Na taj način ćemo pokazati kako treba da izgleda inkluzivna Srbija u kojoj se ljudi ne dele na osobe sa invaliditetom i na one koje to nisu, već na dobre i loše. To je Srbija bez podela – poručila je ministarka.

Ona je, iskazavši zahvalnost učesnicima i organizatorima Letnje škole, istakla da suština podrške nije u izdvojenim sredstvima, već u znanju, iskustvima i samopouzdanju koje mladi stiču kroz ovaj program.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje pomenutu letnju školu realizuje u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, za ovaj projekat opredelilo je dva miliona dinara.

Tekst i foto: www.srbija.gov.rs

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