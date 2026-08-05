  • sreda, 5. avgust 2026.
Otvoren konkurs za 21. Međunarodnu izložbu fotografija „Pravoslavlje na internetu“
Kultura | Vesti | Beočin
0 Komentara

Otvoren konkurs za 21. Međunarodnu izložbu fotografija „Pravoslavlje na internetu“

5. avgust 2026. godine

Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja „Beofoto“ iz Beočina u saradnju sa Foto savezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. Međunarodnoj izložbi fotografija „Pravoslavlje na internetu“. Ova tradicionalna manifestacija koja se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Beočin, prvi put održana 2006. godine, organizuje se po 21-vi put za redom. Jedinstvena izložba fotografija sa pravoslavnom tematikom koja je u proteklih 20 godina okupila 1.549 autora iz 28 zemalja sa četiri kontinenta sa 6.331 fotografijom priređuje se u slavu sv. ispovednika Varnave Nastića, vladike hvostanskog i beočinskog.

Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 (pet) fotografija u elektronskom obliku, u novom formatu 30h45 cm u 300 dpi (ranije 20×30 cm). Pravo učešća na konkursu imaju radovi koji su predhodno objavljeni na bilo kojoj internet adresi, što autori dokazuju slanjem linka. Fotografije se šalju na mejl adresu drustvobeofotobeocin@gmail.com Kotizacija se ne plaća.

U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom 2026. godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.

Priznanja i pohvale dodeliće se u pojedinačnoj konkurenciji i za kolekciju, kao i nagrada „Sava Dragojlović“ za najbolju fotografiju domaćeg autora u izboru žirija organizatora.

Propozicije i prijavni obrazac za konkurs nalaze se na sajtu Društva Beofoto http://www.beofoto.rs i Foto saveza Srbije https://fotoss.org/

Društvo „Beofoto“ Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mitrovački polumaraton je trka retkih za retke Istorijski koraci za obelele od retkih bolesti
categories_image
Zaplenjena marihuana kod maloletnika
categories_image
Ministarka Sara Pavkov obišla radove na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću
categories_image
Veliki jubileji manastira Staro Hopovo
categories_image
Radionica u mitrovačkom Crvenom krstu
categories_image
Sumirani rezultati projekta “Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u opštini Šid”
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Uklanjanje zaostalog snega i leda

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Društvo | Kultura | Beočin

Otvorena 19. Međunarodna izložba...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Završena isplata naknade štete o...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt