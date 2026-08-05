Otvoren konkurs za 21. Međunarodnu izložbu fotografija „Pravoslavlje na internetu“

Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja „Beofoto“ iz Beočina u saradnju sa Foto savezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. Međunarodnoj izložbi fotografija „Pravoslavlje na internetu“. Ova tradicionalna manifestacija koja se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Beočin, prvi put održana 2006. godine, organizuje se po 21-vi put za redom. Jedinstvena izložba fotografija sa pravoslavnom tematikom koja je u proteklih 20 godina okupila 1.549 autora iz 28 zemalja sa četiri kontinenta sa 6.331 fotografijom priređuje se u slavu sv. ispovednika Varnave Nastića, vladike hvostanskog i beočinskog.

Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 (pet) fotografija u elektronskom obliku, u novom formatu 30h45 cm u 300 dpi (ranije 20×30 cm). Pravo učešća na konkursu imaju radovi koji su predhodno objavljeni na bilo kojoj internet adresi, što autori dokazuju slanjem linka. Fotografije se šalju na mejl adresu drustvobeofotobeocin@gmail.com Kotizacija se ne plaća.

U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom 2026. godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.

Priznanja i pohvale dodeliće se u pojedinačnoj konkurenciji i za kolekciju, kao i nagrada „Sava Dragojlović“ za najbolju fotografiju domaćeg autora u izboru žirija organizatora.

Propozicije i prijavni obrazac za konkurs nalaze se na sajtu Društva Beofoto http://www.beofoto.rs i Foto saveza Srbije https://fotoss.org/

Društvo „Beofoto“ Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.