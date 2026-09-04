KOLUMNA: I nikom ništa…

Piše: Nemanja Milošević

Često sam se do sada hvatao teme saobraćaja. A, jedan od najčešćih problema o kojima sam govorio bili su električni trotineti. Odnosno, ne trotineti kao takvi, nego njihova nedovoljna prepoznatljivost u institucionalnom sistemu, kao i upotreba od strane maloletnih lica.

I sve što sam govorio, a sa čim se i dobar deo naših sugrađana slaže, otišlo je u vetar. Dok su deca na električnim trotinetima iz godine u godinu postajala sve brojnija. Na putu, biciklističkim stazama, šetalištima, trotoarima.

Naravno, ništa tu ne bi bilo sporno da i danas, kao nekad, klinci u školama uče makar osnove saobraćajnih propisa. Iskreno, ne znam da li je ovo gradivo i dalje u zvaničnom kurikulumu, ali sa sigurnošću znam da iz škola izlaze bez ikakvog znanja o saobraćaju. A čim se časovi završe, staje se na trotinet i kreće se u đir po gradu. Jurca se na sve strane, dok roditelji ne razmišljaju o posledicama. Sve dok ne dođe do nesreće.

A došlo je. Baš ovih dana, dve maloletne devojčice električnim trotinetom udarile su četvorogodišnje dete na mitrovačkom keju. Na sreću, sa detetom je pukom srećom sve u redu, ali ni nakon reakcije izrevoltiranog roditelja i prijave nadležnim organima, do bilo kakvog epiloga nije došlo. Jer, zakon im prosto ne može ništa. Klinci na električnim trotinetima prolaze ispod svakog radara, uprkos skorašnjim pokušajima da se ova sfera saobraćaja podvede pod zakonske okvire.

I prosto ne mogu da verujem da nakon toliko godina po ovom pitanju nije urađeno ništa. Dok je bezbednost svih nas, a ponajviše naših najmlađih, ozbiljno povređena. Pa, ti trotineti više nisu ništa novo i do sad je po tom pitanju moglo makar nešto da se uradi, da se uvede i sprovede neka kaznena politika, pa i da se izvrši kontrola roditelja čija deca upravljaju, slobodno mogu reći motornim vozilom, a pod čijom su direktnom ingerencijom. Zakonskom.

Ovako, može neko i da te ubije na ulici i nikom ništa. I tako, dok trotineti izleću iza svakog ćoška, proleću između kola u saobraćajnom špicu, pa, između ostalog, i dok deca na „apencima“ i „automaticima“ izigravaju kros bajkere po našim selima, moj drug Steva plaća kaznu zato što nije sišao sa bicikla kad je išao do biblioteke. Predstavljao je veliku opasnost po živote svojih sugrađana.

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