Uređuje se više od 10 kilometara puteva u severnoj Mačvi

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je radove na putnoj infrastrukturi u severnom delu Mačve, na potezu od Mačvanske Mitrovice preko Salaša Noćajskog i Noćaja do Radenkovića. Tom prilikom najavljeno je uređenje više od 10 kilometara lokalnih saobraćajnica koje, kako je istaknuto, decenijama nisu bile rekonstruisane.

Trenutno se izvode radovi na dve deonice Noćaj–Radenković, u dužini od pet kilometara i Noćaj–Salaš Noćajski, dugoj 5,4 kilometra. Rekonstrukcija ovih saobraćajnica trebalo bi da olakša svakodnevno funkcionisanje meštana, ali i da doprinese kvalitetnijem odvijanju javnog prevoza. Posebno je značajno što će, nakon završetka radova, biti unapređena putna veza između više sela u ovom delu teritorije grada.

– Preko 10 kilometara puta koji nije rađen decenijama se sada uređuje. Autobus više neće morati da ide preko rupa, već će to biti moderna i lepa saobraćajnica. Pored toga, u Radenkoviću ćemo srediti sve do centra i napraviti parkić, a lepa vest je da radimo i kompletan vodovod u Radenkoviću – rekao je Nedimović.

Prema najavi gradonačelnika, radovi na putevima u severnoj Mačvi deo su šireg investicionog ciklusa koji obuhvata ukupno 18 projekata putne infrastrukture na teritoriji Sremske Mitrovice. Deo projekata je već u realizaciji, dok je njihova realizacija planirana i u prvoj polovini naredne godine.

– U narednih godinu dana uložićemo preko dve i po milijarde dinara u putnu infrastrukturu, što Mitrovica nije videla decenijama – najavio je Nedimović.

Tokom obilaska radova, gradonačelnik je razgovarao sa meštanima o problemima i potrebama ovog područja, koje bi, prema najavama, trebalo da bude obuhvaćeno i drugim infrastrukturnim projektima.

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