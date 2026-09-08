Etno soba u Jameni

U srcu Jamene, vredne članice Udruženja žena uredile su etno sobu sa željom da sačuvaju deo kulturnog nasleđa svog sela i uspomene na život prethodnih generacija. Prostor je ispunjen predmetima koji su se nekada svakodnevno koristili u domaćinstvima, a danas predstavljaju dragocene svedoke prošlih vremena.

Svaki predmet u etno sobi ima svoju priču, od predmeta iz domaćinstva do različitih rukotvorina i detalja koji oslikavaju način života naših predaka. Pažljivo sačuvani predmeti podsećaju na vreme kada su se mnoge stvari izrađivale ručno i kada su znanje i veštine prelazili sa jedne generacije na drugu. Članice Udruženja žena svojim radom nastoje da od zaborava sačuvaju običaje i tradiciju Jamene i da mlađim generacijama približe život njihovih predaka.

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