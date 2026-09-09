Poslednja berba grožđa u aktuelnom školskom vinogradu

Ruma-U školskom vinogradu srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ u Rumi u toku je poslednja berba grožđa na aktuelnom zasadu. Zbog izuzetno visokih temperatura grožđe zabeležena je manja količina gvožđa, što je moglo biti sprečeno zalivnim sistemom, kaže direktor škole Aleksandar Mišković. Ovo je poslednja sezona na aktuelnom zasadu na 20 ari, koji će se izvaditi zbog planirane izgradnje trening centra Tehničke škole sa kojom poljoprivredna škola deli isti prostor. Nov vinograd će biti podignut na 30 ari školskog zemljišta i sa otpornim sortama na kojima će učenici i dalje imati priliku da stiču neophodna znanja iz oblasti vinogradarstva, kao i do sada, kažu u školi.

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