Stara ćevabdžinica za običan svet

Jednu staru fotografiju Rume našli smo na fejsbuk stranici Bruna Šmea, Rumljanina koji vredno čuva stare gradske uspomene. Ovog puta vraća nas ne na stara gradska zdanja, od kojih većina i dalje stoji u centru grada, već na sećanje na svakodnevni život običnih radnih ljudi koji su se sredinom prošlog veka kretali i radili u blizini pijace.

Na uglu današnje Železničke i JNA ulice, u neposrednoj blizini pijace i glavne pošte nekada je stajala čuvena ćevabdžinica, moglo bi se reći preteča današnje brze hrane. Danas na istom mestu stoji staklena zgrada Poreske uprave.

-Montažni objekat se nalazio na frekventnoj lokaciji u centralnoj gradskoj zoni, na uglu današnje Železničke ulice i ulice JNA. U pozadini se jasno vidi prepoznatljiva vizura grada sa tornjem crkve i okolnim starim zgradama. U tom periodu (tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka), objekat je bio poznat kao ugostiteljski kiosk – ćevabdžinica čiji je vlasnik bio Hamid Hamidi. Za samog vlasnika i njegovu porodicu starije građane vezuju lepe reči, naglašavajući da je ćevabdžinica imala posebnu dušu punu šarma u tadašnjoj Rumi. Ova ćevabdžinica porodice Hamidi ostala je u trajnom sećanju mnogih Rumljana kao omiljeno mesto za brzi obrok i druženje u delu kod pijace, kaže Bruno Šme i priseća se da je Hamidi nakon zatvaranja otišao nazad u Gostivar.

Usled urbanističkih promena početkom osamdesetih godina došlo je do rušenja objekata, nešto kasnije, tokom veselih osamdesetih na istom mestu stajali su daleko poznati crveni kiocsi, za koje Šme u šali kaže da su drugo poluvreme. Za staru Hamidijevu ćevabdžinicu govori da je u nju dolazio običan svet, radni narod koji je svraćao na zalogaj-dva ne tako bogatog ali ukusnog menija.

S. B.

Ugao Želeničke i JNA nekad (foto: Bruno Šme)

Ugao Železničke i JNA sad

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.