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Otkazan avgustovski vašar u Rumi
Društvo | Vesti | Poljoprivreda | Ruma
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Otkazan avgustovski vašar u Rumi

31. jul 2026. godine

Ruma-Na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, Rumski vašar, planiran za 1, 2. i 3. avgust 2026. godine, neće biti održan.

Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti.

Podsećamo da je Naredbom Štaba za vanredne situacije Opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata.

U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje Rumskog vašara.

Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara.

Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.

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