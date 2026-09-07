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Poraz odbojkaša Srem Eatona u meču prvog kola Kupa Vojvodine
Sport
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Poraz odbojkaša Srem Eatona u meču prvog kola Kupa Vojvodine

7. septembar 2026. godine

Odbojkaši Srem Eatona su predstavili sastav za ovu sezonu u meču prvog kola Kupa Vojvodine. U Sportskoj hali Mitrovačke gimnazije ugostili su prvoligaša ekipu Vršca, a gosti su trijumfovali maksimalnim rezultatom. Srem će ovoj sezoni igrati sa veoma mladim timom i isključivo mitrovačkim igračima.

Bez obzira što je ekipa Vršca bila favrorit Srem je pružio sjajan otpor u prva dva seta koja su bila neizvesna do samog kraja, mada su pripali iskusnijim gostima. U trećem setu trener Jovan Kovačić je pružio priliku svim igračima što su gosti brzo iskoristili za konačnu pobedu.

Srem Eaton – Vršac 0:3 (23:25, 20:25, 10:25)
Srem Eaton: Kovačić Jovan, Milojković, Đorđić, Baštovanović, Petković B, Grozdanić, Parmaković, Maksimović, Roljić, Đermanović, Palkovljević,
Vršac: Kozić, Malešević, Lukić, Jovanović, Kočić, Popov, Medić, Vojnović, Gajičić, Nikolić (l)

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