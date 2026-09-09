  • sreda, 9. septembar 2026.
Apel vozačima da povećaju oprez u zonama škola zbog bezbednosti dece
Servis | Vesti
0 Komentara

Apel vozačima da povećaju oprez u zonama škola zbog bezbednosti dece

9. septembar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Uprave saobraćajne policije otkrili 6.392 prekršaja u zonama osnovnih škola tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije „Škola“.

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, ukupno 4.070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje 284 vozača.

Tokom sprovođenja akcije iz saobraćaja isključena su 44 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole. Od tog broja, sedam vozača zadržano je u službenim prostorijama policije zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, kao i četiri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom prve nedelje sprovođenja akcije „Škola“, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
“Pitijada” u Bosutu
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 10. septembar
categories_image
Kupinovo ne zaboravlja ni heroje ni žrtve
categories_image
Tri nezgode, dve osobe povređene
categories_image
Etno soba u Jameni
categories_image
U toku konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Agrosirm – sremski poljoprivredn...

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

U ponedeljak vanredna akcija dob...

categories_image

Vesti | Poljoprivreda

Manje đubriva i bolji rezultati:...

categories_image

Vesti

Objavljena preliminarna rang lis...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt