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Teška godina za proizvođače paradajza
Poljoprivreda
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Teška godina za proizvođače paradajza

6. septembar 2026. godine

Kraj avgusta, početak septembra. Sezona paradajza trebala bi da je u punom jeku. U ovo doba godine, gajbe natovarene omiljenim letnjim povrćem nalaze se kraj puta širom naših sela, a ambiciozniji domaćini već su se bacili i na uslužno ceđenje bogovskog napitka.

Međutim, i ove godine, usled perioda ekstremno visokih temperatura, situacija u plastenicima i na otvorenom ni blizu nije onakva kakva je delovala da će biti početkom sezone. Godina, koja je obećavala rodnost svih kultura, u trenutku je obrnula ćurak i povrtarima i ratarima obesmislila svaku nadu.

Biljke paradajza, delimično zavisno od sorte, kako kažu fruškogorski povrtari, trenutno izgledaju kao u oktobru.

Spržene direktnim suncem na otvorenom, bez velikog efekta zasene kod onih koji je imaju, ali i skuvane vrelim vazduhom u plasteniku, različite sorte paradaja dale su gotovo isti rezultat – početni dobar kvalitet, ali kratku vegetaciju. To potvrđuje i dugogodišnja saradnica Sremskih novina, poljoprivrednica Slavica Markus iz Manđelosa.

-Kvalitet zaista nije loš, ali prinosi će ove godine biti daleko od očekivanih. Paradajz u plastenicima je dosta pretrpeo od strujanja vrelog vazduha tokom dana kada su temperature prelazile i 50 Celzijusovih stepeni. Tako sadašnje, avgustovske berbe, izgledaju kao one poslednje, u kasnu jesen, jer je zbog vremenskih uslova paradajzu naprosto prekinuta vegetacija – objašnjava Slavica.

Prema njenim rečima, sezona paradajza pri plasteničkoj proizvodnji nekada je trajala čak i do kraja oktobra.

-Takva neće biti ova godina. Ako sezona potraje do sredine septembra, bićemo srećni. Situacija je dosta loša i, uprkos tome što je biljci pružena kompletna nega, protiv ovakvih vrućina je prosto nemoguće izboriti se. Ostaje nam samo da se nadamo da će se u narednim godinama klima stabilizovati, ili da će se pojaviti otpornije sorte koje bi bolje podnosile ovakve uslove. U suprotnom, loše nam se piše – zaključuje Slavica.

N. M.

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