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Na Graničnom prelazu „Ljuba“ uhapšena jedna osoba zbog krijumčarenja cigareta
Crna hronika | Šid
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Na Graničnom prelazu „Ljuba“ uhapšena jedna osoba zbog krijumčarenja cigareta

2. septembar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije, u nastavku akcije sprečavanja krijumčarenja akcizne robe, uhapsili D. S. (2000) zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Pripadnici Službe za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom granične policije, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni na graničnom prelazu Ljuba, na izlasku iz Srbije, u skrivenom prerađenom delu priključnog vozila pronašli su neprijavljenih 37.500 paklica cigareta u vrednosti od 8.850.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kako je najavljeno, akcije suzbijanja krijumčarenja, kojim se nanosi direktna šteta fiskalnom sistemu i budžetu Srbije, biće nastavljene i u narednom periodu, a posebna pažnja biće usmerena na krijumčarenje cigareta, nafte i naftnih derivata, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Foto: MUP

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