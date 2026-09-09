Promocija putopisne knjige Milice Mijatović u Galeriji „Lazar Vozarević“

U Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici u subotu, 12. septembra, sa početkom u 19 časova, biće održana promocija putopisne knjige „U naručju Posejdona“ i razgovor sa autorkom Milicom Mijatović.

Milica Mijatović, diplomirani paleontolog i marinski biolog, više od decenije živi nomadskim životom i putuje širom sveta. Do sada je obišla više od 90 zemalja i prešla brojne kontinente, često birajući nesvakidašnje načine putovanja. Posebno iskustvo bilo je stopiranje jedrilica, zahvaljujući kojem je prejedrila Atlantski i Tihi okean.

Knjiga „U naručju Posejdona“ donosi priču o putovanju preko Tihog okeana, od Paname, preko Francuske Polinezije, Nove Kaledonije i Vanuatua, sve do Fidžija. Kroz putopis autorka govori o životu na moru, susretima sa ljudima i kulturama, ali i o slobodi, neizvesnosti i izazovima koje donosi život izvan uobičajenih okvira.

Njeno putovanje nije samo priča o egzotičnim predelima i dalekim destinacijama, već i o potrazi za ličnim granicama i unutrašnjim kompasom. Iskustva sa okeana, nepredvidive situacije i susreti koje je doživela na putu pretočeni su u knjigu koja čitaoca vodi kroz jedan potpuno drugačiji način života.

Promocija u Galeriji „Lazar Vozarević“ biće prilika da publika iz prve ruke čuje priče o neobičnim putovanjima, životu na jedrilicama i iskustvima koja su oblikovala knjigu „U naručju Posejdona“. Nakon predstavljanja knjige, posetioci će imati priliku da razgovaraju sa autorkom i saznaju više o njenim putovanjima i avanturama na svetskim morima.

Promocija počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane.

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