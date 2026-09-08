U toku konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade

Povodom manifestacije „47. Višnjićevi dani“ koja će se održati od 25. do 27. septembra, Organizacioni odbor za obeležavanje Višnjićevih dana raspisuje: Javni konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade. Pozivaju se sugrađani, ustanove, javna i privatna preduzeća, da daju svoj predlog za pojednica koji se posebno ističe u svom radu iz oblasti kulture i koji je svojim radom obogatio kulturni život šidske opštine. Kandidate možete predložiti za sledeće dve kategorije:

I KATEGORIJA – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

II KATEGORIJA – NAGRADA ZA MLADE, STAROSTI DO 30 GODINA

Konkurs je otvoren do 24. septembra. Imena dobitnika biće objavljena na svečanom otvaranju „47. Višnjićevih dana“, 25. septembra, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji.

Predloge slati na adresu: Kulturno obrazovni centar, Karađorđeva 42, Šid, ili u elektronskoj formi na adresu: direktor@kocsid.org.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.