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U toku konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade
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U toku konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade

8. septembar 2026. godine

Povodom manifestacije „47. Višnjićevi dani“ koja će se održati od 25. do 27. septembra, Organizacioni odbor za obeležavanje Višnjićevih dana raspisuje: Javni konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade. Pozivaju se sugrađani, ustanove, javna i privatna preduzeća, da daju svoj predlog za pojednica koji se posebno ističe u svom radu iz oblasti kulture i koji je svojim radom obogatio kulturni život šidske opštine. Kandidate možete predložiti za sledeće dve kategorije:

I KATEGORIJA – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

II KATEGORIJA – NAGRADA ZA MLADE, STAROSTI DO 30 GODINA

Konkurs je otvoren do 24. septembra. Imena dobitnika biće objavljena na svečanom otvaranju „47. Višnjićevih dana“, 25. septembra, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji.

Predloge slati na adresu: Kulturno obrazovni centar, Karađorđeva 42, Šid, ili u elektronskoj formi na adresu: direktor@kocsid.org.rs

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