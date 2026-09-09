Kupinovo ne zaboravlja ni heroje ni žrtve

Predstavnici Mesne zajednice Kupinovo su zajedno sa učenicima i nastavnicima osnovne škole „Dušan Vukasović Diogen“ i meštanima Kupinova, položili vence na spomenike palim borcima i žrtvama u oba svetska rata.

Venci su položeni povodom dva značajna datuma iz naše istorije – 4. septembra 1943. godine, kada je Kupinovo prvi put oslobođeno u Drugom svetskom ratu i 6. septembra 1914. godine, kada je srpska vojska oslobodila deo Srema, uključujući i Kupinovo.

Predsednik Saveta mesne zajednice Kupinovo Perica Odobašić je učenicima održao svojevrstan kratki čas istorije u okviru kojeg im je govorio o značaju ovih datuma za nacionalnu, ali i istoriju samog Kupinova.

-Moramo da negujemo kulturu sećanja na značajne datume iz nacionalne i lokalne istorije i, što je posebno važno, da na mlade generacije prenosimo slobodarsku tradiciju naših predaka, koja je neodvojivi deo našeg nacionalnog identiteta. Naši preci su se kroz vekove žrtvovali da bismo mi danas živeli u slobodi, a naša je obaveza da ovu zemlju sačuvamo za generacije koje dolaze – poručio je Odobašić.

Prisutni su minutom ćutanja odali počast herojima i žrtvama svih oslobodilačakih ratova, kao i generalu Ratku Mladiću koji je juče sahranjen u Beogradu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.