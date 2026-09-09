Raspisani parlamentarni izbori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za nedelju, 25. oktobar 2026. godine.

Odluka dolazi nakon što je Vlada Srbije pre dva dana uputila zvaničan predlog za raspisivanje izbora, čime je i zvanično otpočela predizborna kampanja koja će trajati 45 dana.

U svom obraćanju javnosti, Vučić je istakao da su predstojeći izbori prilika da građani odluče o daljem pravcu razvoja zemlje u izazovnim vremenima.

On je ujedno potvrdio da će vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) nastupiti sa listom „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, na kojoj će on biti nosilac i kandidat za budućeg premijera.

Od danas zvanično teku svi izborni rokovi. Stranke, koalicije i grupe građana mogu početi sa prikupljanjem i overom 10.000 potpisa birača (odnosno 5.000 za manjinske liste) potrebnih za predaju izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji (RIK). Rok za podnošenje lista ističe 20 dana pre dana održavanja izbora.

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