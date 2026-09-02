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Koja se priča krije među drvećem?
Društvo | Vesti | Irig
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Koja se priča krije među drvećem?

2. septembar 2026. godine

Irig-RCV Razvojni centar Vojvodine iz Iriga raspisuje foto-konkurs „Život među drvećem“. Odabrane fotografije biće odštampane i postavljene među drveće na Fruškoj gori — u Galeriji u šumi, izložbenom prostoru manifestacije Šumska gozba koja će se održati 26.septembra.
Na konkursu mogu da učestvuju svi—profesionalci, amateri, mladi i ljubitelji prirode, a profesionalno iskustvo nije potrebno.
Šalju se najviše tri autorske fotografije, naziv i godina nastanka, kratka priča o fotografiji, do 500 karaktera, JPEG ili TIFF, najmanja duža stranica 3000 px, jer se radovi štampaju u velikom formatu. Rok za prijavu je 15. septembar 2026. do 24:00 časova. Prijave se šalju preko forme: forms.gle/8ZfNkT1cSSsYkdqa8.
Više informacija na Facebook profilu Razvojnog centra Vojvodine https://www.facebook.com/share/1KUK4wLRAR/

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