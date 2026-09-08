Dani zmajeva – srednjovekovna tradicija ponovo oživljava na Kupiniku

U jedinstvenom ambijentu srednjovekovne tvrđave „Kupinik“ u Kupinovu, u subotu, 12. septembra 2026. godine, biće održan 8. festival viteške kulture i tradicije „Dani zmajeva – Kupinik“. Festival će trajati od 15.30 do 20.30 časova, a posetioce očekuje pet sati raznovrsnog programa posvećenog srednjovekovnаoj istoriji, viteškoj kulturi, starim zanatima, tradiciji i kulturnom nasleđu Kupinika i Srema.

Ovogodišnji festival okupiće udruženja i družine koje se bave očuvanjem srednjovekovne tradicije, starih zanata i viteških veština, a program će započeti Srednjovekovnim bazarom u „Donjem gradu Kupinika“, koji će tokom čitavog festivala dočaravati svakodnevni život srednjovekovnog čoveka kroz stare zanate, veštine i različite predmete karakteristične za to doba.

Nakon svečanog otvaranja festivala, zvaničnih obraćanja i dodele zahvalnica, posebna pažnja biće posvećena Zmaj Ognjenom Vuku, istorijskoj ličnosti u čiju čast se festival održava, kao i „Zmajevcu“ – zavetnom maču čuvara Kupinika.

Jedan od simbolički najznačajnijih trenutaka biće primopredaja festivalskog barjaka. Učenici osmog razreda predaće barjak učenicima sedmog razreda, koji će tim činom preuzeti ulogu njegovih novih čuvara, čime se tradicija festivala prenosi na nove generacije.

Posetioci će imati priliku da učestvuju i u arheološkoj turi po lokalitetu Kupinik, tokom koje će se upoznati sa istorijom srednjovekovne tvrđave, njenim značajem i arheološkim istraživanjima.

Poseban segment festivala biće „Despotska trpeza“, zamišljena kao prikaz i degustacija jela inspirisanih srednjovekovnom kuhinjom. U pripremi trpeze učestvovaće udruženja žena sa teritorije opštine Pećinci i domaćice iz Kupinova, koje će posetiocima približiti gastronomski deo nasleđa i atmosferu nekadašnjih trpeza.

Ljubitelje viteških veština očekuje turnir u tradicionalnom streličarstvu, dok će veštine konjičkog streličarstva predstaviti članovi Konjičkog kluba „Bojčin“ iz Progara. Atraktivni deo programa činiće i demonstracije viteških borbi i dvoboja, sa prikazom srednjovekovnih borilačkih veština, oružja i oklopa.

Istorijsko–edukativni deo programa upotpuniće „Znameniti junaci Kupinika“, predavanje i prezentacija posvećeni istorijskim ličnostima koje su obeležile prošlost Kupinika i srednjovekovnog Srema.

Kao prateći program, tokom festivala biće priređena i izložba viteškog naoružanja i opreme, na kojoj će posetioci moći da vide replike i rekonstrukcije srednjovekovnog oružja, oklopa i druge viteške opreme.

Večernji deo programa doneće i najatraktivniji završetak festivala – „Zmajeve vatre – Igra vatre i mača“. Ples sa vatrom u izvođenju viteške družine „Crveni gavranovi“ iz Novog Sada biće kruna ovogodišnjih „Dana zmajeva“ i svečani završetak festivalskog programa.

Na festivalu učestvuju Udruženje za očuvanje starih zanata i veština „Beli orlovi“ iz Beograda, Udruženje za očuvanje srednjovekovne tradicije, zanata i kulturnog nasleđa „Crveni gavranovi“ iz Novog Sada, Udruženje za zaštitu i očuvanje kulturne i materijalne baštine srednjeg veka „Zeleni barjak“ iz Novog Sada i Konjički klub „Bojčin“ iz Progara.

Organizator 8. festivala viteške kulture i tradicije „Dani zmajeva – Kupinik“ je Udruženje građana „Zeleni pogled“ Kupinovo, a generalni pokrovitelji su Opština Pećinci i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Prijatelji festivala su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Kulturni centar „Pećinci“, Agencija za razvoj opštine Pećinci, Turistička organizacija opštine Pećinci, Osnovna škola „Dušan Vukasović Diogen“ iz Kupinova i udruženja žena sa teritorije opštine Pećinci.

„Dani zmajeva – Kupinik“ i ove godine otvaraju kapije srednjovekovnog Kupinika za posetioce svih generacija, sa namerom da kroz živu istoriju, viteške veštine, arheologiju, gastronomiju i tradiciju ožive bogato kulturno nasleđe jednog od najznačajnijih srednjovekovnih lokaliteta u Sremu.

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