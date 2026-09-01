Sedma godina besplatnih udžbenika- rasterećenje za roditelje

Ruma- Sedmu godinu Opština Ruma obezbeđuje besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola na teritoriji opštine. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinar i nabavljeno je 3.900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine. Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić kaže da je cilj da početak školske godine bude finansijski manje zahtevan za roditelje, ali i da sva deca imaju iste uslove kada je reč o osnovnim sredstvima za nastavu.

-Udžbenici predstavljaju veliko finansijsko opterećenje za svaku porodicu, a posebno za one koje imaju dvoje ili više školaraca. Želimo da roditeljima olakšamo početak školske godine i da deci obezbedimo ono što im je neophodno za nesmetano praćenje nastave. Ulaganje u obrazovanje nije jednokratna mera, već dugoročno opredeljenje Opštine Ruma i zato ovu podršku porodicama nastavljamo i ove godine, naveo je Ljubišić.

Na ovaj način, jedan od većih izdataka koji prate početak školske godine preuzima lokalna samouprava, što je posebno značajno za porodice sa više školske dece. Pored besplatnih udžbenika, Opština Ruma će i ove godine za đake prvake obezbediti prigodne poklone povodom polaska u školu, kao znak dobrodošlice najmlađim školarcima.

1.septembar predsednik Opštine Ruma, Dušan LJubišić, sa zamenicom Biljanom Popović Jovanović obišao je rekonstruian objekat vitojevačke škole u koju ove godine kreće 11 prvaka, čiji su učenici takođe dobili besplatne komplete udžbenika, a prvaci i poklon rančeve sa školskim priborom.

To je bila i prilika da se ukaže na činjenicu da je ove godine u Vitojevcima 11 đaka prvaka, a već naredne će ih biti 14, s tim da od naredne školske godine u ovom područnom odeljenju neće biti kombinovanih razreda, jer se povećava broj dece.

-Imaćemo zasebna odeljenja, pa će biti potrebni i novi učitelji. Stalno naglašavamo da đaci u selima treba da imaju jednake uslove za obrazovanje kao i u gradu. Mi se trudimo i ovo je rezultat- 11 dece ove godine, 14 dece sledeće, to je pokazatelj da nam sela žive i rastu, zaključio je Ljubišić.

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