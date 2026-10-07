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Sutra počinje II festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“
Kultura | Sremska Mitrovica
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Sutra počinje II festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“

7. oktobar 2026. godine

Centar za kulturu „Sirmiumart“ poziva sve zainteresovane na II festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“.

Ova manifestacija biće održana u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, kada će posetioci tokom četiri večeri od 8. do 11. oktobra, uživati u bogatom programu posvećenom tamburaškoj muzici i tradiciji.

Svako festivalsko veče počinje u 19 sati.

Ulaz je besplatan, ali je potrebno preuzeti ulaznice za svaki dan Festivala. Ulaznice možete preuzeti radnim danima od 10 do 17 sati u prostorijama Centra za kulturu „Sirmijumart“, Stari šor 92. Tokom Festivala (od četvrtka, 8. oktobra do nedelje 11. oktobra) – ulaznice će biti dostupne i u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, sat vremena pre početka programa.

Festival okuplja petnaest ansambala iz Subotice, Šida, Rume, Čačka, Šapca, Novog Sada, Zrenjanina, Sombora i Sremske Mitrovice koji će publici doneti najlepše zvuke tambure i izvorne pesme koje su decenijama oblikovale kulturni identitet Vojvodine i Srbije.

-Laganim korakom i ove godine prolazimo „Mitrovačkim sokakom“ sa iskrenom željom da naši susreti postanu tradicija. Ozarimo Mitrovicu uz pesmu i tamburicu! – navode organizatori.

ČETVRTAK, 8.10.2026. u 19 sati

Gradski tamburaški orkestar “BRANKO RADIČEVIĆ” Ruma
Dirigent: Smiljana Jančić

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “MATIJA GUBEC” Ruma
Dirigent: Predrag Pavlović

„SUBOTIČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR“ Subotica
Dirigenti: Marijana Marki i Danijela Skenderović

PETAK, 9.10.2026. u 19 sati

Tamburaški orkestar „PLAVI ČUPERAK“ Ruma
Dirigent: Jovan Sinđić

Kamerni tamburaški sastav SMŠ „JOSIF MARINKOVIĆ“ Zrenjanin
Dirigent: Marina Bardek

Tamburaški orkestar KUD-a „DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ“ Novi Slankamen
Dirigent: Bratislav Nikolić

Tamburaški orkestar HKC „SRIJEM – HRVATSKI DOM“ Sremska Mitrovica
Dirigent: Đorđe Orlović

Tamburaški orkestar „BISERNICA“ Šabac
Dirigent: Branko Džinović

SUBOTA, 10.10.2026. u 19 sati

Tamburaški orkestar „SREM“ Sremska Mitrovica
Dirigent: Zorica Opačić

Tamburaški orkestar MŠ „PETAR KONjOVIĆ“ Sombor
Dirigent: Marko Jovanović

„CENTAR TAMBURAŠKE MUZIKE“ Novi Sad
Dirigent: Zoran Bugarski – Brica

NEDELjA, 11.10.2026. u 19 sati

Narodni orkestar SKUD „SVETI SAVA“ Šid
Rukovodilac: Darko Galonja

Narodni orkestar Centra za kulturu „Sirmiumart“ Sremska Mitrovica
Rukovodilac: Sara Medar

Reprezentativni NO „BALCANDIVORCHESTRA“ AKUDNS „Sonja Marinković“ Novi Sad
Rukovodilac: Saša Petrović

Orkestar „WORLD MUSIC CENTRE“ Čačak
Rukovodilac: Aleksandar Smrekić

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