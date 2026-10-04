Još 10.500 plavih kanti za domaćinstva u mitrovačkim selima

Projekat „O-DVA-JA-MO“, koji je u Sremskoj Mitrovici počeo pre nekoliko godina, nastavljen je kroz dalje unapređenje sistema primarne separacije otpada. Zahvaljujući prethodnoj fazi, domaćinstva u gradu dobila su plave kante za odvajanje ambalažnog otpada, dok su kod objekata kolektivnog stanovanja postavljeni kontejneri. Sistem je potom proširen i na Laćarak, a naredni korak obuhvatiće individualna domaćinstva u selima.

Za nastavak projekta obezbeđeno je 10.500 plavih kanti, kao i dva kamiona koja će biti korišćena za prikupljanje odvojenog otpada. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a sprovodi ga Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice.

D.T.

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