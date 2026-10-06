Obuka “Priprema i odgovor na nesreće”

U periodu od 2. do 4. oktobra, volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica učestvovali su na obuci „Priprema i odgovor na nesreće“, koja je održana u Bačkom Monoštoru, u organizaciji Crvenog krsta Vojvodine.

Tokom obuke posebna pažnja bila je usmerena na pripremu i praktičan odgovor u vanrednim situacijama, kao i na unapređivanje znanja i veština neophodnih za efikasan rad timova.

Jedna od tema bila je komunikacija i sredstva komunikacije, koju je realizovao Jakob Told, kroz teorijski i praktični rad.

U okviru obuke paralelno se realizovala i osnovna obuka za volontere Crvenog krsta Sombora i Apatina, na kojoj su članovi tima preuzeli pojedine tematske jedinice i svoja znanja i iskustva preneli volonterima i saradnicima.

Posebna pažnja bila je posvećena i temi stresa i trauma izazvanih vanrednim situacijama, sa ciljem da volonteri budu što bolje pripremljeni za izazove sa kojima se mogu susresti tokom pružanja pomoći.

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