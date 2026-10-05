Sačuvajmo lep osmeh

Važnost pravilne higijene usta i zuba najmlađima je predstavljena kroz edukativno i kreativno druženje u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Kuzminu, u okviru zdravstveno-preventivnih aktivnosti Crvenog krsta Sremska Mitrovica.
Volonterke Crvenog krsta Sremska Mitrovica Ema Petrović i Dunja Matić održale su predavanje o pravilnoj higijeni usta i zuba, prilagođeno uzrastu dece. Kroz razgovor, zanimljive primere i kreativne radionice, mališani su na njima pristupačan i zabavan način učili zašto je važno redovno prati zube i voditi računa o njihovom zdravlju.
Druženje je upotpunjeno i poklonima kompanije Oralent, koji su obradovali najmlađe i dodatno im približili značaj svakodnevne brige o oralnoj higijeni.