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Politika | Sremska Mitrovica
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IZBORI 2026: Počelo prikupljanje potpisa za izborne liste u Mitrovici i Laćarku

11. septembar 2026. godine

Republička izborna komisija usvojila je obrasce izbornih lista za parlamentarne izbore koji će se održati 25. oktobra, čime je zvanično počelo prikupljanje potpisa podrške.

Već nakon usvajanja, pristalice politike Srpske napredne stranke okupile su se u velikom broju u Sremskoj Mitrovici i Laćarku, kako bi dali podršku listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Prema saznanjima sa lica mesta, u Mitrovci se u prvim satima očekuje oko 3.000 potpisa podrške vladajućoj stranci, kao i oko 400 u Laćarku.

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