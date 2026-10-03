FETRA u Jaši Tomiću: Nagrade otišle i u Srem

Festival tradicionalnih pozorišnih formi amatera Vojvodine, popularna FETRA, održan je ove godine od 18 do 26. septembra u Jaši Tomiću. Od pozorišta iz Srema u takmičarskoj konkurenciji nastupili su Kreativni centar „Artelje“ iz Inđije (predstava „Projekat: Opstanak“ inspirisano tekstom „Imitacija života“ Mirjane Bobić Mojsilović, adaptacija i režija Teodora Marčeta) i Amatersko pozorište KUD „Brile“ iz Beočina (predstava „Naša stranka“ po tekstu Tome Radomirovića u režiji Sekule Petrovića). Amatersko pozorište „Branislav Nušić“ iz Šida Šid nastupilo je van konkurencije (predstava „Timor Famis“ u režiji Srne Aničić).

Stručni žiri Festivala u sastavu: Milan Belegišanin – pozorišni, filmski i tv reditelj, Miodrag Petrović – glumac SNP Novi Sad i Novak Zubac – književnik i hroničar, jednoglasno je doneo odluke o festivalskim nagradama. Priznanje za glumačko ostvarenje dobila je Mina Denčić za ulogu Angeline u predstavi „Projekat: Opstanak“, a pohvale za glumačka ostavrenja dobili su: Ratka Dulić za ulogu Jane u predstavi „Naša stranka“ i Duško Tešanović za ulogu Milana u predstavi „Naša stranka“.

Organizacioni odbor Festivala od ove godine ustanovio je dve glumačke nagrade za opus uloga na ovom festivalu. Nagradu „Irena Polgar“ za najbolje žensko glumačko ostvarenje dobila je Ratka Dulić iz Beočina, a nagradu za najbolje muško glumačko ostvarenje dodio je Siniša Jerinić iz Jaše Tomića.

Po odluci stručnog žirija najbolja predstava na Festivalu je „Bajka o pozorištu“ Kulturnog centra iz Bačke Palanke (tekst Vladimir Đurđević, režija Nenad Erečković), a po oceni žirija publike predstava „Gospođa ministarka“ Amaterskog pozorišta „Đorđe Damjanov Đekša“ iz Jaše Tomića (tekst Branislav Nušić, režija Darko Grahovac).

Plaketa „Đorđe Damjanov Đekša“ koju dodeljuje Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i domaćin Festivala, ove godine uručena je Marjanu Kišu iz Subotice za doprinos dramskom amaterizmu u Vojvodini.

Foto: Spaso Mladenovski

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