  • ponedeljak, 5. oktobar 2026.
Maskenbal za najmlađe povodom Dečije nedelje
Društvo | Srem bez predrasuda | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Maskenbal za najmlađe povodom Dečije nedelje

5. oktobar 2026. godine

Povodom Dečije nedelje, Udruženje „Moj svet“ organizuje veseli i inkluzivni maskenbal za decu, koji će biti održan 7. oktobra u igraonici „Family Centar“ u Sremskoj Mitrovici.

Tema maskenbala je „Želim da budem…“, a mališani će imati priliku da obuku svoje omiljene kostime, prepuste se mašti i provedu popodne uz igru, druženje i zabavu. Organizatori poručuju da je cilj događaja da se kroz druženje i zajedničke aktivnosti promovišu prihvatanje, ljubav i poštovanje među decom.

Maskenbal će trajati od 16.30 do 19.30 časova, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju mališane, roditelje i prijatelje da se pridruže i zajedno obeleže Dečiju nedelju. Poruka je „Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila“, uz podsećanje da je svako dete posebno i da pripada zajednici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sačuvajmo lep osmeh
categories_image
Ponovo radi bioskop – besplatna projekcija za najmlađe na otvaranju
categories_image
Održana 20. šatrinačka Guščijada
categories_image
Još 10.500 plavih kanti za domaćinstva u mitrovačkim selima
categories_image
MESTA KOJIH VIŠE NEMA: Od bioskopske sale do tržnog centra
categories_image
Rukometašice Rume sa pet razlike savladale ekipu Velenje
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti | Šid

Kolonija “Na putevima Save Šuman...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Edukacija o uvođenju društveno k...

categories_image

Reportaža | Sremska Mitrovica

Devojčica sa dva rođendana

categories_image

Vesti

Poseta arheološkom kampu u Kupinovu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt