Maskenbal za najmlađe povodom Dečije nedelje

Povodom Dečije nedelje, Udruženje „Moj svet“ organizuje veseli i inkluzivni maskenbal za decu, koji će biti održan 7. oktobra u igraonici „Family Centar“ u Sremskoj Mitrovici.

Tema maskenbala je „Želim da budem…“, a mališani će imati priliku da obuku svoje omiljene kostime, prepuste se mašti i provedu popodne uz igru, druženje i zabavu. Organizatori poručuju da je cilj događaja da se kroz druženje i zajedničke aktivnosti promovišu prihvatanje, ljubav i poštovanje među decom.

Maskenbal će trajati od 16.30 do 19.30 časova, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju mališane, roditelje i prijatelje da se pridruže i zajedno obeleže Dečiju nedelju. Poruka je „Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila“, uz podsećanje da je svako dete posebno i da pripada zajednici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.