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Dani Atanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi
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Dani Atanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi

27. septembar 2026. godine

Ruma-Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ iz Rume i ovog septembra organizovala je „Dane Atanasija Stojkovića“, posvećene životu, delu i naučnom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih prosvetitelja i naučnika među Srbima, a koji je 20.septembra 1773.rođen u Rumi. Manifestacija je trajala pet dana, a najznačajnija su bila predavanja eminentnih stručnjaka i univerzitetskih profesora „Homo felix Atanasije Stojković“ profesora dr Radoslava Erakovića i „Atanasije Stojković i prvi srpski pogled u svemir“, profesora dr Rastislava Stojsavljevića.
Atanasije Stojković bio je jedan od najznačajnijih srpskih intelektualaca sa kraja 18. i početka 19. veka, a mnogi za njega kažu i jedan od najučenijih ljudi koje je Srbija ikad imala. Bio je utemeljivač prirodnih nauka, astronom, matematičar, geograf, filozof, pisac, čovek izuzetnih talenata, znatiželje i ambicija. Pisac je prvog modernog romana na srpskom jeziku „Aristid i Natalija“, prvog udžbenika fizike na srpskom jeziku, preveo je Novi zavet na slavenoserbski, bio profesor, rektor i jedan od osnivača univerziteta u Harkovu, odlikovan najvišim priznanjima od strane ruskog cara Aleksandra. Umro je u Harkovu 1832, a i danas se postavlja pitanje da li je tokom protekla skoro dva i po veka bio skrajnut zbog sukoba sa Vukom Karadžićem u vezi sa reformom jezika, ili mu Srbi nisu oprostili veliko bogatstvo koje je dobio od ruskog cara za svoje zasluge.

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