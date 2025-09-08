Održan “Kotlić iz bloka”- pobedila ekipa “Mim-Mataruga”

Ekipa iz Sremske Mitrovice “Mim Mataruga” pobedila je na juče održanoj humanitarnoj manifestaciji “Kotlić iz bloka” u Kuzminu, drugo mesto pripalo je ekipi “Detelinara”, dok su treći bili “Grčanci”. Učestvovale su 24 ekipe iz Sremske Mitrovice, Šida, Opova, Novog Sada, Kuzmina, Kukujevaca, Pećinaca, a događaj je upriličila humanitarna organizacija “Srbi za Srbe”. Pored kotlića, u ponudi je bilo još i praseće i jagnjeće pečenje, hladno pivo i sokovi, kao i 400 vrućih krofni. Druženje je proteklo u pravoj porodičnoj atmosferi, uz mnogo dobre volje i radosti.

Pored takmičarskog duha i tradicionalnih recepata, u prvom planu bila je humanost, tako je da prikupljeno više od 300.000 dinara, a ova sredstva su namenjena za pomoć najugroženijima.

