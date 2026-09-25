Maskenbal „U bajci stanujem“ okupio preko 500 mališana na Žitnom trgu

U četvrtak , 24. septembra održan je jubilarni dvadeseti tradicionalni maskenbal ,,U bajci stanujem“, na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici.
Maskenbalu je prisustvovalo preko 500 mališana školskog i predškolskog uzrasta. Prisustvovale su ŠOSO „Radivoj Popović“, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“ i OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ Predškolske ustanove koje su uveličale maskenbal su PU,,Pčelica“ i PU,, Stonogica“.
NAGRAĐENI su:
MALENI
PRVO MESTO- Alisa i Vuk Sartić
DRUGO MESTO- Goran Matić
TREĆE MESTO- Isidora Lazić
Najmlađi učesnik – Tara Sandić
GRUPNE MASKE PREDŠKOLCI:
PRVO MESTO – „Sremačka svadba “, PU „Pčelica“
DRUGO MESTO – „Petar Pan “, PU „Stonogica“
TREĆE MESTO- „Vila Sunčica“ , PU „ Stonogica“
ŠKOLARCI
PRVO MESTO – Lazar i Emilija Ostojin, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
DRUGO MESTO – Ana Đonlić , OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
DRUGO MESTO – Nora Kacabašić, OŠ „Jovan Popović“
TREĆE MESTO – Natalija Radivojević, OŠ „ Dobrosav Radosavljević Narod“
TREĆE MESTO – Helena Komazec OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“
GRUPNE MASKE ŠKOLARCI:
PRVO MESTO – „Gusari “, ŠOSO „Radivoj Popović“
PRVO MESTO – „Vinograd “, OŠ „Jovan Popović“
PRVO MESTO – „Planetarijum “, OŠ „ Dobrosav Radosavljević Narod“
DRUGO MESTO – „Nemanjići “, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“
DRUGO MESTO – „Saobraćajna družina“ , OŠ „Sveti Sava“
TREĆE MESTO – „Crvenkapa“ , OŠ „ Triva Vitasović Lebarnik“
TREĆE MESTO – „ U oblacima je najlepše“ , OŠ „ Jovan Popović“
Maskenbal je pratio i ocenjivao žiri: Mirjana Delić, Gordana Šuljmanac i Marija Šamara. Program je vodio Sava Gavrilović.
Nastupili su Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“ i Bum animatori.