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Maskenbal „U bajci stanujem“ okupio preko 500 mališana na Žitnom trgu
Društvo | Sremska Mitrovica
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Maskenbal „U bajci stanujem“ okupio preko 500 mališana na Žitnom trgu

25. septembar 2026. godine

U četvrtak , 24. septembra održan je jubilarni dvadeseti tradicionalni maskenbal ,,U bajci stanujem“, na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici.

Maskenbalu je prisustvovalo preko 500 mališana školskog i predškolskog uzrasta. Prisustvovale su ŠOSO „Radivoj Popović“, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“ i OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ Predškolske ustanove koje su uveličale maskenbal su PU,,Pčelica“ i PU,, Stonogica“.

NAGRAĐENI su:

MALENI

PRVO MESTO- Alisa i Vuk Sartić
DRUGO MESTO- Goran Matić
TREĆE MESTO- Isidora Lazić

Najmlađi učesnik – Tara Sandić

GRUPNE MASKE PREDŠKOLCI:

PRVO MESTO – „Sremačka svadba “, PU „Pčelica“
DRUGO MESTO – „Petar Pan “, PU „Stonogica“
TREĆE MESTO- „Vila Sunčica“ , PU „ Stonogica“

ŠKOLARCI

PRVO MESTO – Lazar i Emilija Ostojin, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
DRUGO MESTO – Ana Đonlić , OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
DRUGO MESTO – Nora Kacabašić, OŠ „Jovan Popović“
TREĆE MESTO – Natalija Radivojević, OŠ „ Dobrosav Radosavljević Narod“
TREĆE MESTO – Helena Komazec OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“

GRUPNE MASKE ŠKOLARCI:

PRVO MESTO – „Gusari “, ŠOSO „Radivoj Popović“
PRVO MESTO – „Vinograd “, OŠ „Jovan Popović“
PRVO MESTO – „Planetarijum “, OŠ „ Dobrosav Radosavljević Narod“
DRUGO MESTO – „Nemanjići “, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“
DRUGO MESTO – „Saobraćajna družina“ , OŠ „Sveti Sava“
TREĆE MESTO – „Crvenkapa“ , OŠ „ Triva Vitasović Lebarnik“
TREĆE MESTO – „ U oblacima je najlepše“ , OŠ „ Jovan Popović“

Maskenbal je pratio i ocenjivao žiri: Mirjana Delić, Gordana Šuljmanac i Marija Šamara. Program je vodio Sava Gavrilović.

Nastupili su Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“ i Bum animatori.

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