Nova vozila za JP „Nacionalni park Fruška gora“

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ključeve za dva nova vozila koja će koristiti Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“, a reč je o protivpožarnom, kao i specijalizovanom vozilu za odnošenje otpada. Pokrajinska vlada je za ova dva vozila izdvojila oko 12 miliona dinara i oni su stavljeni na raspolaganje zaposlenima u tom javnom preduzeću.

-Namensko protivpožarno vozilo je u današnjim vremenima zaista potrebno. Postali smo žrtve klimatskih promena i neretko ljudskog nemara, pa će se ova investicija pokazati vrednom. Isti slučaj je i sa vozilom za odnošenje smeća – kazala je predsednica Gojković.

Ona je ranije danas razgovarala sa v.d. direktorkom Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“ Jelenom Višekrunom o realizaciji aktuelnih projekata koje ovaj nacionalni park sprovodi zajednički sa Pokrajinskom vladom, ali i o budućim prioritetnim poslovima.

Gojkovićeva je istakla da je doneta odluka da Vlada pruži svu moguću materijalnu podršku Nacionalnom parku kako bi on sve bolje i lepše izgledao, te bio što očuvaniji i sadržajniji za posetioce, ali i one koji na tom prostoru žive.

S tim u vezi, Gojkovićeva je najavila obnovu, rekonstrukciju i adaptaciju vizitorskog centra, a reč je o projektu koji će zajednički finansirati Pokrajinska vlada sa Ministarstvom turizma i omladine sa po 90 miliona dinara. Prema njenim rečima, takav vizitorski centar imaće sadržaje za sve koji vole da uživaju u lepotama Fruške gore.

Posebno je istakla da mnogi nedavno završeni projekti već daju odlične rezultate, kakav je slučaj i sa nastanjivanjem evropskog bizona, pošto je nedavno u ovom nacionalnom parku rođeno prvo mladunče bizona. Ujedno, Gojkovićeva je kazala i da je nužno obnoviti i rekonstruisati mnoge spomenike kulture koji su trenutno u lošem stanju, čemu će se posvetiti velika pažnja u narednom periodu.

V.d. direktorka Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“ ocenila je da će nabavka dva nova specijalizovana vozila mnogo značiti za to zaštićeno područje.

-Ovakva vrsta podrške i brige je nemerljiva. Mi smo danas dobili dva vozila, našim zaposlenima koji su svakodnevno na terenu je mnogo važno da imaju ovakva vozila na raspolaganju – kazala je v.d. direktora tog nacionalnog parka Jelena Višekruna, izrazivši uverenje da će i u budućnosti Pokrajinska vlada i JP „Nacionalni park Fruška gora“ nastaviti sa produktivnom saradnjom.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

