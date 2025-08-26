  • utorak, 26. avgust 2025.
Nova vozila za JP „Nacionalni park Fruška gora“
Društvo | Vesti
0 Komentara

Nova vozila za JP „Nacionalni park Fruška gora“

26. avgust 2025. godine

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ključeve za dva nova vozila koja će koristiti Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“, a reč je o protivpožarnom, kao i specijalizovanom vozilu za odnošenje otpada. Pokrajinska vlada je za ova dva vozila izdvojila oko 12 miliona dinara i oni su stavljeni na raspolaganje zaposlenima u tom javnom preduzeću.

-Namensko protivpožarno vozilo je u današnjim vremenima zaista potrebno. Postali smo žrtve klimatskih promena i neretko ljudskog nemara, pa će se ova investicija pokazati vrednom. Isti slučaj je i sa vozilom za odnošenje smeća – kazala je predsednica Gojković.

Ona je ranije danas razgovarala sa v.d. direktorkom Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“ Jelenom Višekrunom o realizaciji aktuelnih projekata koje ovaj nacionalni park sprovodi zajednički sa Pokrajinskom vladom, ali i o budućim prioritetnim poslovima.

Gojkovićeva je istakla da je doneta odluka da Vlada pruži svu moguću materijalnu podršku Nacionalnom parku kako bi on sve bolje i lepše izgledao, te bio što očuvaniji i sadržajniji za posetioce, ali i one koji na tom prostoru žive.

S tim u vezi, Gojkovićeva je najavila obnovu, rekonstrukciju i adaptaciju vizitorskog centra, a reč je o projektu koji će zajednički finansirati Pokrajinska vlada sa Ministarstvom turizma i omladine sa po 90 miliona dinara. Prema njenim rečima, takav vizitorski centar imaće sadržaje za sve koji vole da uživaju u lepotama Fruške gore.

Posebno je istakla da mnogi nedavno završeni projekti već daju odlične rezultate, kakav je slučaj i sa nastanjivanjem evropskog bizona, pošto je nedavno u ovom nacionalnom parku rođeno prvo mladunče bizona. Ujedno, Gojkovićeva je kazala i da je nužno obnoviti i rekonstruisati mnoge spomenike kulture koji su trenutno u lošem stanju, čemu će se posvetiti velika pažnja u narednom periodu.

V.d. direktorka Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“ ocenila je da će nabavka dva nova specijalizovana vozila mnogo značiti za to zaštićeno područje.

-Ovakva vrsta podrške i brige je nemerljiva. Mi smo danas dobili dva vozila, našim zaposlenima koji su svakodnevno na terenu je mnogo važno da imaju ovakva vozila na raspolaganju – kazala je v.d. direktora tog nacionalnog parka Jelena Višekruna, izrazivši uverenje da će i u budućnosti Pokrajinska vlada i JP „Nacionalni park Fruška gora“ nastaviti sa produktivnom saradnjom.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

