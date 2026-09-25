Učenici OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” gosti Švedske ambasade na proslavi Evropskog dana jezika u Beogradu

Učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” iz Sremske Mitrovice imaće izuzetnu čast da 25. septembra 2026. godine prisustvuju centralnoj proslavi Evropskog dana jezika u Beogradu. Ova značajna manifestacija održava se u organizaciji EUNIC mreže kulturnih instituta, Delegacije Evropske unije u Srbiji i Savjeta Evrope.

Delegacija iz Zmajeve škole, koja broji ukupno 30 članova, predstavljaće školu i grad kao specijalni gosti Ambasade Kraljevine Švedske. Među odabranim učesnicima nalaze se učenici bilingvalnih odeljenja šestog i osmog razreda , kao i predstavnici Učeničkog parlamenta, čime se dodatno ističe značaj višejezičnosti, aktivnog učešća mladih i promocije evropskih vrijednosti.

Tokom ovog dana, učenici će imati priliku da posete ključne kulturne i obrazovne lokacije u Beogradu, poput „Europe House“, „Institut Français“, „Goethe“ Instituta, Instituta „Cervantes“ i Filološkog fakulteta.

Program manifestacije pripremljen je tako da spaja učenje i zabavu.

Učenici će sakupljati pečate rešavajući kvizove, jezičke zagonetke i interaktivne igre u centralnim gradskim zonama.

Imaće jedinstvenu priliku da pohađaju kratke radionice i naprave prve korake u učenju nekih novih evropskih jezika.

Kroz muziku i interaktivne sadržaje, učenici će na neposredan način doživeti jezičku i kulturnu raznolikost Evrope.

Učešće na ovom prestižnom događaju predstavlja veliku nagradu i podstrek za učenike bilingvalne nastave i parlamentarce, koji će dostojno predstaviti svoju školu i uspostaviti nova prijateljstva sa vršnjacima širom Srbije i Evrope.

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