Podrška razvoju kapaciteta Vojne ustanove „Morović“

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je Vojnu ustanovu „Morović“, gde se upoznao sa rezultatima dosadašnjeg rada, realizovanim ulaganjima u infrastrukturu i opremu, kao i planovima za dalje unapređenje njenog poslovanja.

Gašić je tokom razgovora sa rukovodstvom i zaposlenima u ovoj ustanovi Ministarstva odbrane, istakao da su značajna sredstva usmerena na renoviranje i opremanje postojećih objekata namenjenih obavljanju njenih osnovnih delatnosti.

On je ukazao na to da Vojna ustanova „Morović“ ima značajnu ulogu, ne samo zbog delatnosti koje obavlja, već i zbog potencijala koji poseduje i da je zato važno da se u nju ulaže, da se unapređuju uslovi rada i stvore preduslovi za njen dalji napredak.

Gašić je podsetio i na važnost nedavno zaključenih ugovora o poslovnoj i tehničkoj saradnji kojima su dodatno poboljšani uslovi zakupa i korišćenja zemljišta, čime se značajno uvećavaju prihodi i poboljšava poslovanje ove vojne ustanove.

Tokom sastanka ministru su predstavljene mere koje su u prethodnoj i ovoj godini doprinele razvoju kapaciteta te ustanove, dok su zaposleni izrazili zadovoljstvo zbog poboljšanih uslova rada i poslovanja.

U okviru unapređenja uslova za obavljanje delatnosti nabavljena je nova oprema za ugostiteljstvo, u postojećim objektima izvedeni su radovi na uređenju prostora, obnovljen je nameštaj, dok je za obradu poljoprivrednih površina nabavljena nova mehanizacija.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Foto: Ministarstvo odbrane

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