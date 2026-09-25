IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Manaraga

Autor: Vladimir Sorokin

U romanu „Manaraga“ Vladimir Sorokin nas vodi u ne tako daleku budućnost, u svet u kojem najvrednija književna dela završavaju u plamenu. Neobična i elitna veština takozvanog „book’n’grilla“ podrazumeva pripremanje ekskluzivnih jela na vatri koristeći stranice knjiga. Glavni junak Geza jedan je od najboljih majstora ovog bizarnog zanata, a izbor knjige postaje gotovo jednako važan kao i izbor namirnica.

Koji pisac najbolje „gori“ uz određeno jelo? Kakav ukus daje Tolstoj, a kakav Dostojevski? U Sorokinovom grotesknom svetu književnost više nije nešto što se čita – ona se troši.

Iza ove provokativne i apsurdne ideje krije se britka satira o našem odnosu prema umetnosti, kulturi i potrošnji. „Manaraga“ otvara pitanje koje je danas možda važnije nego ikad: šta se događa sa književnošću kada njena vrednost više nije u onome što nam govori, već u onome što od nje možemo da napravimo?

Inteligentan, ironičan i uznemirujuće duhovit, ovaj roman neće ostaviti čitaoca ravnodušnim. „Manaraga“ je neobična priča o knjigama, njihovoj vrednosti i svetu koji je spreman da ih pretvori u luksuzni proizvod – pa čak i u gorivo.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

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