Podmladak „Vala“ osvojio šest medalja na Prvenstvu Srbije i Vojvodine u mini kajaku

Najmlađi kajakaši kluba „Vala“ iz Sremske Mitrovice zablistali su na dva najznačajnija takmičenja u mini kajaku – Prvenstvu Srbije u Bačkoj Palanci i Otvorenom prvenstvu Vojvodine u Višnjićevu, gde su osvojili šest medalja – dve zlatne, tri srebrne i jednu bronzanu.

Najveći uspeh na državnom prvenstvu postigla je posada mini četverca na 500 metara u konkurenciji dečaka 2015. i 2016. godišta. Janko Petrović, Mihailo Vujanić, Gavrilo Novaković i Despot Dostanić trijumfovali su i osvojili zlatnu medalju. U istoj disciplini, posada Mihailo Vukmir, Andrija Nilić, Kosta Laketić i Marko Spasojević zauzela je osmo mesto.

U pojedinačnim trkama, Mihailo Vujanić dodao je srebro na 1000 metara u jednosedu za dečake 2016. godište, dok je Nikolina Mihajlović u konkurenciji devojčica 2013. godište osvojila bronzu na istoj distanci.

U dvosedu na 500 metara za dečake 2015. godište, posada Janko Petrović i Gavrilo Novaković završila je na četvrtom mestu, dok su Despot Dostanić i Andrija Nilić zauzeli deseto mesto.

Pre državnog prvenstva, podmladak „Vala“ je već pokazao snagu na Otvorenom prvenstvu Vojvodine. Četverac Janko Petrović, Mihailo Vujanić, Gavrilo Novaković, i Despot Dostanić dominirao je u disciplini mini četveraca na 500 metara, osvojivši zlato.

Srebrnu medalja je pripala posadi Janko Petrović i Gavrilo Novaković u trci dvoseda na 500 metara, dok su Despot Dostanić i Mihailo Vukmir zauzeli osmo mesto.

Mihailo Vujanić dodao je još jedno srebro u pojedinačnoj trci na 1000 metara, dok je nadomak medalje bila Nikolina Mihajlović na istoj distanci gde je zauzela četvrto mesto.

Prve takmičarske korake na ovim prvenstvima napravili su i Lazar Nenadić i Konstantin Dostanić

Ovi rezultati potvrđuju da klub „Val“ pod stručnim vođstvom trenera Igora Došena ima jaku generaciju mladih talenata. Uspesi na državnom i pokrajinskom nivou jasno ukazuju na svetlu budućnost kluba i obećavaju još bolje rezultate u narednim takmičarskim sezonama.

