Sloboda dočekuje Mladost iz Omoljice

Uoči utakmice 24. kola Srpske lige Vojvodina, u kojoj će Sloboda iz Donjeg Tovarnika dočekati

Mladost iz Omoljice, očekivanja pred naredni izazov izneo je Stefan Kuburović (27), levi bek

domaćeg tima.

Dolaskom novog šefa stručnog štaba pre tri nedelje, kako ističe Kuburović, došlo je do vidljivih

promena u ekipi.

– Kada dođe novi trener, uvek dođe do promene, ne samo u igri i taktičkim zamislima, već i u

energiji. To se često naziva šok terapijom, a kod nas je donela rezultate, pa smo tako prvo

ostvarili pobedu na teškom gostovanju u Bačkom Jarku (1:0), zatim i u derbiju protiv Hajduka iz

Divoša (2:0). Nažalost, pobednički niz je prekinut u proteklom kolu porazom od Slovena iz

Rume – rekao je Kuburović.

On se osvrnuo i na taj duel, naglasivši da je prvi deo igre bio presudan.

– U prvom poluvremenu nismo bili na željenom nivou i bez imalo sumnje to nas je koštalo

bodova. U nastavku smo zaigrali bolje, kao protiv Divošana, stvorili nekoliko prilika, ali

nedovoljno da nadoknadimo zaostatak. Svakako ostaje žal zbog propuštenog u prvih 45 minuta –

dodaje bek Slobode.

U narednom kolu u Donji Tovarnik u goste dolazi Mladost iz Omoljice, koja je u prethodnom

kolu savladala Omladinac iz Novih Banovaca.

– Posle pobede ekipa uvek dobije na samopouzdanju, što je verujem slučaj i sa ekipom Mladosti,

međutim naš cilj su sva tri boda. Činjenica je da imamo određenih kadrovskih problema i da

nećemo biti u najjačem sastavu, ali to ne sme da bude izgovor. Pobeda bi nas približila sredini

tabele i sigurnijoj zoni – jasan je Kuburović.

Do kraja prvenstva očekuje se neizvesna borba za opstanak.

– Nema sumnje da se do poslednjeg kola neće znati ko ostaje u ligi. Zato nema opuštanja. Pred

nama je dobra prilika da povećamo bodovni saldo, raspored do kraja je povoljan i sve je u našim

rukama. Ako povežemo dva ili tri dobra rezultata, verujem da možemo da izbegnemo i baraž –

optimističan je on.

Dodatni motiv za ekipu iz Donjeg Tovarnika biće i povratak publike na tribune nakon isteka

disciplinske mere izrečene posle incidenta na utakmici protiv Veternika.

– Raduje me što će navijači ponovo biti uz nas. Nije prijatno igrati pred praznim tribinama i

nadam se da ćemo ih obradovati – istakao je Kuburović.

Iskusni levi bek se u Slobodu vratio protekle zime, po treći put u karijeri.

– Prvi put sam došao kada je klub bio u petom rangu i tada smo izborili plasman u viši stepen

takmičenja. Kasnije sam se ponovo vratio, proveo u Tovarniku još dve i po godine i sa ekipom

ušao u Srpsku ligu. Posle novog rastanka, ove zime sam se ponovo vratio u klub i nadam se da

ćemo zajedno ostvariti zacrtami cilj, a to je opstanak u ovom rangu – zaključio je Kuburović.

Početak utakmice Sloboda – Mladost zakazan je za 16:30 časova.

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

