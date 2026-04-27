Bez golova u Donjem Tovarniku: Sloboda dominirala, Mladost odnela bod

U utakmici 24. kola Srpske lige Vojvodina, odigranoj u Donjem Tovarniku, ekipa domaće Slobode i Mladosti iz Omoljice podelile su bodove u susretu koji je završen bez pogodaka. Ekipa Slobode dominirala je tokom čitavog susreta, imala nekoliko izglednih prilika, ali lopta nije htela u gol.

U prvom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja za publiku na tribinama u Donjem Tovarniku. Posed lopte bio je na strani Slobode i igralo se mahom na polovini gostiju, koji su u nekoliko navrata pokušali da iz kontranapada zaprete golmanu Jordanovu. Prva, a kako se ispostavilo i jedina konkretnija prilika ekipe iz Omoljice viđena je već u uvodnim minutima susreta, međutim lopta koju je šutnuo Radisavljević nije išla u okvir gola. Sloboda je u dva navrata zapretila preko Kokira, a potom i Aćimovića, ali je mreža gostiju ostala netaknuta, pa se na pauzu otišlo pri rezultatu 0:0.

Drugo poluvreme donelo je više akcije pred golom Mladosti. Već na samom startu Obradović je pogodio prečku, a potom je goste spasila i stativa. Kokir je još jednom bio u dobroj prilici i uputio snažan udarac ka golu, koji su mnogi videli u mreži, međutim lopta je završila tik pored gola. Ekipa iz Omoljice imala je jedan pokušaj iz daljine, ali nedovoljno opasan po Jordanova. Nastavljen je konstantan pritisak domaćih igrača, a u dva navrata dobrim intervencijama istakao se čuvar mreže Mladosti, Šefik.

Kokir je ponovo digao publiku na noge, našao se na svega nekoliko metara od gola kada je dobio loptu, zahvatio je glavom i uputio je ka golu, ali je i ona završila sa spoljašnje strane stative. Neuspešan pokušaj glavom imao je i Kukolj u samoj završnici susreta. Na kraju, utakmica je završena bez pobednika.

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

