Minimalac protiv Vrbasa za prekid posta Omladinca

Dugo su navijači Omladinca iz Novih Banovaca čekali na prvu prolećnu pobedu, koja je stigla u pravom trenutku. Tim iz Novih Banovaca proteklog vikenda savladao je OFK Vrbas rezultatom 1:0, a susret je ujedno bio i debitantski za šefa stručnog štaba Dejana Paunkovića.

– Utakmica je bila veoma teška i zahtevna, posebno u prvom poluvremenu kada smo, pored protivnika, imali još jedan otežavajući faktor – jak vetar, koji je pravio dosta problema u igri. Nije bilo mnogo prilika ni na jednoj strani, ali bih izdvojio jednu našu pred kraj prvog dela, kada smo mogli da dođemo do vođstva – rekao je Paunković.

Prema njegovim rečima, ključni trenutak dogodio se na početku drugog poluvremena, kada je ekipa iskoristila ukazanu šansu.

– Tokom pauze smo korigovali određene stvari i već na startu nastavka uspeli da postignemo gol koji smo čekali. Znali smo da će utakmica biti taktički zahtevna. Pobeda nam je bila imperativ i u ovom meču nismo imali šta da izgubimo, a dobili smo mnogo – tim, karakter i disciplinu u igri. To su preduslovi za borbu koja nas očekuje do kraja prvenstva – istakao je Paunković.

Strateg Omladinca nije želeo da izdvaja pojedince, već je pohvalio čitav tim.

– Ne bih izdvajao nikoga posebno, već bih uputio pohvale celoj ekipi. Delovali smo homogeno i kompaktno. Ukoliko nastavimo u ovom ritmu i na način na koji smo odigrali u nedelju, verujem da ćemo uspeti da izborimo opstanak, što je i naš osnovni cilj – zaključio je Paunković.

Izvor/foto: fkomladinac.com

