“Osmomartovski bazar” u Laćarku
2. mart 2026. godine

U subotu, 7. marta, sa početkom u 10 časova, u centru Laćarka biće održan „Osmomartovski bazar“ pod nazivom „Deca sa poteškoćama u razvoju“.

Ovaj događaj organizuju MZ Laćarak i UG „Moj svet“, sa ciljem da se pruži podrška deci i njihovim porodicama, ali i da se u susret Međunarodnom danu žena pošalje poruka solidarnosti i zajedništva.

Posetioci će imati priliku da pogledaju i kupe radove koje su pripremila deca, a koji, kako organizatori poručuju, „govore više od reči“. Kupovinom poklona za 8. mart, građani ne samo da će obradovati sebi drage osobe, već će istovremeno pružiti podršku deci sa poteškoćama u razvoju i njihovom stvaralaštvu.

Organizatori pozivaju sve sugrađane da posete bazar, podrže mališane i uživaju u kreativnim i toplim radovima koji nose posebnu vrednost i poruku ljubavi.

