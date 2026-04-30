Četiri medalje za džudiste iz Laćarka na Školskom prvenstvu Vojvodine
30. april 2026. godine

Na Školskom prvenstvu Vojvodine u džudou, održanom u Novom Sadu, učestvovalo je ukupno 796 takmičara, a u takvoj konkurenciji zapažen nastup ostvarili su i predstavnici Džudo kluba LSK iz Laćarka, koji su osvojili četiri medalje.

Najuspešniji rezultat zabeležio je Mihajlo Mihajlović, koji je u kategoriji do 100 kilograma osvojio srebrnu medalju. Bronzane medalje pripale su Adrijani Zeljković u kategoriji do 60 kilograma, Tatjani Raković u kategoriji do 52 kilograma i Jasmini Raković u kategoriji do 36 kilograma.

Ovim rezultatima takmičari iz Laćarka još jednom su potvrdili kontinuitet dobrih nastupa na pokrajinskim takmičenjima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

