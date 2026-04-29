Mladost arhivirana, OFK Vrbas naredni protivnik

U iščekivanju gostovanja u Vrbasu, koje Slobodu iz Donjeg Tovarnika očekuje predstojećeg vikenda u okviru 25. kola Srpske lige Vojvodina, šef stručnog štaba tima iz Srema Dragan Milošević osvrnuo se na remi protiv Mladosti iz Omoljice, koji je završen bez golova.

– Po mom mišljenju, bili smo bolji u ovoj utakmici. Nismo iskoristili naše šanse i to je na kraju presudilo. Iskreno, pribojavao sam se da u samoj završnici ne primimo neki nesrećan gol – rekao je Milošević.

Sloboda je tokom većeg dela susreta delovala konkretnije i opasnije po gol rivala, a naročito u uvodnim minutima drugog poluvremena, kada je stvoreno nekoliko izglednih prilika. Ipak, izostala je realizacija, pa je tim iz Donjeg Tovarnika ostao bez pobede.

– Utakmica je bila tvrda, što smo i očekivali. I oni i mi smo u prethodnim mečevima gubili bodove sa malim brojem golova, bilo je dosta nerešenih rezultata, tako da sam znao da nas čeka težak duel. Ipak, očekivao sam pobedu. Imali smo prilike, ali ih nismo realizovali i rezultat je takav kakav jeste – dodao je Milošević.

Utakmica između OFK Vrbas i Slobode zakazana je za subotu, na stadionu „Šlajz“ u Vrbasu, sa početkom u 16:30 časova.

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

