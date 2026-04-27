Omladinac iz Novih Banovaca upisao prvu prolećnu pobedu, Dobrijević zatresao mrežu OFK Vrbas

Predvođeni novim šefom stručnog štaba Dejanom Paunkovićem, Omladinac iz Novih Banovaca je ostvario prvu prolećnu pobedu, savladavši danas pred domaćom publikom ekipu OFK Vrbas rezultatom 1:0 u utakmici 24. kola Srpske lige Vojvodina.

Od samog starta bilo je jasno da domaći tim neće ništa prepustiti slučaju i da je rešen da dođe do prvog trijumfa u nastavku sezone. Iako oslabljen zbog povreda i kartona, Omladinac je delovao znatno angažovanije nego u prethodnim mečevima, a vidljiv je bio i uticaj novog trenera koji je uspeo da „prodrma“ ekipu i vrati joj neophodnu energiju u borbi za opstanak.

U prvom poluvremenu domaći su imali inicijativu i konstantno pretili, a najzapaženiji u ofanzivi bio je Ademi, koji je zadavao dosta problema odbrani gostiju. Ipak, uprkos pritisku, mreže su mirovale, pa se na odmor otišlo bez golova.

Nastavak je doneo odlučujući trenutak. Posle gužve u petercu ispred golmana Zorića, lopta je stigla do Dobrijevića koji je uspeo da je pošalje u mrežu i donese veliko slavlje domaćim navijačima.

Do kraja susreta Omladinac je nastavio sa ofanzivnom igrom, dok je OFK Vrbas pokušavao da dođe do izjednačenja, ali su Banovčani sačuvali prednost i upisali tri izuzetno važna boda.

Izvor/foto: fkomladinac.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.