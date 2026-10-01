Železničar uspešan na Prvenstvu Vojvodine: Jovan Popović osvojio dve titule

Kadetski reprezentativac Srbije Jovan Popović, član Karate kluba Železničar iz Inđije, koji će nastupiti na Svetskom prvenstvu u poljskom gradu Bjelsko-Bjala, osvojio je dve titule prvaka Vojvodine. Do zlatnih medalja stigao je u borbama u konkurenciji kadeta do 57 kilograma i juniora do 61 kilograma.

Uroš Grmuša osvojio je bronzanu medalju u borbama kadeta do 57 kilograma, dok je Elena Ćakić bila treća u konkurenciji kadetkinja do 61 kilograma. U ekipnoj konkurenciji kadeta u borbama osvojeno je drugo mesto, a ekipu inđijskog Železničara su činili Jovan Popović, Luka Žarković, Marko Lavrek i Uroš Grmuša.

Treneri „Željinih“ takmičara u borbama su Nikola Mandić i Branko Popović.

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