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Žetva medalja atletičara Srema na „Gospojinskom mitingu“
Sport
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Žetva medalja atletičara Srema na „Gospojinskom mitingu“

30. septembar 2026. godine

Atletski klub Srem iz Sremske Mitrovice učestvovao je na “Gospojinskom mitingu“, održanom u Šapcu, na kojem su mladi takmičari ovog kluba nastupili u disciplinama 60 i 200 metara i skoku u dalj. Mladi atletičari Srema ostvarili su zapažene rezultate i takmičenje završili sa ukupno 17 osvojenih medalja.

Najuspešniji je bio Teodor Anđušić, koji je osvojio dve zlatne medalje, pobedivši u skoku u dalj i trci na 200 metara. Do najsjajnijeg odličja stigli su i Mateja Krstić, Stefan Ivković i Kalina Nikolić, koji su osvojili prva mesta u trci na 60 metara.

Uspešan nastup imao je i Milan Nikolić, koji je osvojio dve srebrne medalje, u skoku u dalj i na 200 metara. Druga mesta u trci na 200 metara pripala su i Pavlu Anđušiću, Lenki Stolić, Dei Matarugi i Jani Ćorić.

Bronzanu medalju u trci na 60 metara osvojila je Vera Pajić, dok je Anja Marčok do trećeg mesta stigla u dve discipline, na 60 i 200 metara. Lenka Andrijević bila je treća u skoku u dalj, dok su Luka Marijanović i Sara Milovanović osvojili bronzane medalje u trci na 200 metara.

Pored osvajača medalja, boje Atletskog kluba Srem na “Gospojinskom mitingu“ branili su i Una Bosančić, Tara Kovačić, Lazar Jovanović, Uroš Knežević, Ena Mataruga, Sara Nikolić, Arsenije Bosančić, Lena Vozarević, Neda Antonić, Anastasija Bogdanović i Nevena Jelikić.

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