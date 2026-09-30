Slobodini dečaci prvaci Lige budućih šampiona

U Fudbalskom klubu Sloboda iz Donjeg Tovarnika velika pažnja posvećuje se radu sa mlađim selekcijama, a rezultati pokazuju da je taj rad i te kako uspešan. Najnoviji veliki uspeh ostvarila je generacija 2016. godišta, koja je osvojila republičko finale Lige budućih šampiona na Zlatiboru.

Put do završnog turnira počeo je u Sremu, gde je Sloboda, u konkurenciji 20 ekipa, osvojila drugo mesto i tako izborila plasman na završnicu takmičenja. Na Zlatiboru su se okupile 24 najbolje ekipe iz cele Srbije, što je predstavljalo veliki izazov, ali i priliku da se pokaže kvalitet generacije.

Sloboda je na završnom turniru pružila odlične partije i na kraju stigla do prvog mesta i trofeja namenjenog najboljoj ekipi republičkog finala.

Za klub iz Donjeg Tovarnika ovaj rezultat predstavlja potvrdu kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama, dok je za generaciju 2016. godišta nagrada za trud, zalaganje i sve ono što su pokazali tokom čitavog takmičenja.

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