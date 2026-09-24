  • četvrtak, 24. septembar 2026.
Favoriti opravdali očekivanja u Kupu PFS Srem
Sport
0 Komentara

Favoriti opravdali očekivanja u Kupu PFS Srem

24. septembar 2026. godine

U sredu 23. septembra odigrane su utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27. Na programu je bilo 16 susreta, a favoriti su opravdali očekivanja.

Rezultati 1/16 finala Kupa PFS Srem:

Polet (Novi Karlovci) – Srem (Sremski Mihaljevci) 0:0 (5:6 p.p.)
Sremski vitezovi Radnički Irig (Irig) – Železničar (Inđija) 1:4
Bikić (Bikić Do) – Omladinac (Novi Banovci) 1:4
Hrtkovci – Donji Srem 2015 (Pećinci) 0:2
Kupinovo – Hajduk (Divoš) 1:5
Čortanovački sport klub 1939 (Čortanovci) – Šumar (Ogar) 1:1 (4:5 p.p.)
UOF Inđija – LSK (Laćarak) 2:5
Hajduk 1932 (Šimanovci) – Podunavac (Belegiš) 1:2
Ljukovo – Hajduk (Beška) 0:5
Trgovački (Sremska Mitrovica) – Dunav (Stari Banovci) 1:5
Sremac Vojka – Radnički (Nova Pazova) 1:4
Polet (Nikinci) – Jadran (Golubinci) 2:2 (2:4 p.p.)
Hajduk (Višnjićevo) – Radnički 1910 (Šid) 5:1
Prvi maj (Ruma) – Sloboda (Donji Tovarnik) 1:4
Borac 1925 (Martinci) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 3:5
Napredak (Popinci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 0:4

Pobednici susreta izborili su plasman u osminu finala Kupa PFS Srem.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Danas utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem
categories_image
Streljačka družina „Jedinstvo“ šampion Kupa Vojvodine
categories_image
Mitrovački borci uspešni na „Beogradskom pobedniku“
categories_image
Treće mesto za mlade košarkaše Srema na turniru u Novom Sadu
categories_image
Dimitrije Opačić bronzani na međunardnom takmičenju u Beogradu
categories_image
Trkači iz Kenije najbolji na 8.Rumskom polumaratonu
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Ruma

„Prvi maj“ sa novim ...

categories_image

Sport | Šid | Vrdnik

Trka kroz Srbiju od 16. do 19. o...

categories_image

Sport

85 go­di­na Haj­du­ka

categories_image

Sport | Vesti | Inđija

Karatisti Železničara uspešni na...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt