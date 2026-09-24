Favoriti opravdali očekivanja u Kupu PFS Srem

U sredu 23. septembra odigrane su utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27. Na programu je bilo 16 susreta, a favoriti su opravdali očekivanja.

Rezultati 1/16 finala Kupa PFS Srem:

Polet (Novi Karlovci) – Srem (Sremski Mihaljevci) 0:0 (5:6 p.p.)

Sremski vitezovi Radnički Irig (Irig) – Železničar (Inđija) 1:4

Bikić (Bikić Do) – Omladinac (Novi Banovci) 1:4

Hrtkovci – Donji Srem 2015 (Pećinci) 0:2

Kupinovo – Hajduk (Divoš) 1:5

Čortanovački sport klub 1939 (Čortanovci) – Šumar (Ogar) 1:1 (4:5 p.p.)

UOF Inđija – LSK (Laćarak) 2:5

Hajduk 1932 (Šimanovci) – Podunavac (Belegiš) 1:2

Ljukovo – Hajduk (Beška) 0:5

Trgovački (Sremska Mitrovica) – Dunav (Stari Banovci) 1:5

Sremac Vojka – Radnički (Nova Pazova) 1:4

Polet (Nikinci) – Jadran (Golubinci) 2:2 (2:4 p.p.)

Hajduk (Višnjićevo) – Radnički 1910 (Šid) 5:1

Prvi maj (Ruma) – Sloboda (Donji Tovarnik) 1:4

Borac 1925 (Martinci) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 3:5

Napredak (Popinci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 0:4

Pobednici susreta izborili su plasman u osminu finala Kupa PFS Srem.

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