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Danas utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem
Sport
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Danas utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem

23. septembar 2026. godine

Danas će biti odigrane utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27. Na programu je 16 susreta, a svi mečevi počinju u 16 časova.

Parovi 1/16 finala Kupa PFS Srem:
Polet (Novi Karlovci) – Srem (Sremski Mihaljevci)
Sremski vitezovi Radnički Irig (Irig) – Železničar (Inđija)
Bikić (Bikić Do) – Omladinac (Novi Banovci)
Hrtkovci – Donji Srem 2015 (Pećinci)
Kupinovo – Hajduk (Divoš)
Čortanovački sport klub 1939 (Čortanovci) – Šumar (Ogar)
UOF Inđija – LSK (Laćarak)
Hajduk 1932 (Šimanovci) – Podunavac (Belegiš)
Ljukovo – Hajduk (Beška)
Trgovački (Sremska Mitrovica) – Dunav (Stari Banovci)
Sremac Vojka – Radnički (Nova Pazova)
Polet (Nikinci) – Jadran (Golubinci)
Hajduk (Višnjićevo) – Radnički 1910 (Šid)
Prvi maj (Ruma) – Sloboda (Donji Tovarnik)
Borac 1925 (Martinci) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica)
Napredak (Popinci) – Jedinstvo (Stara Pazova)
Pobednici današnjih susreta izboriće plasman u osminu finala Kupa PFS Srem.

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