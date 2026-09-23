Danas utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem

Danas će biti odigrane utakmice šesnaestine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27. Na programu je 16 susreta, a svi mečevi počinju u 16 časova.

Parovi 1/16 finala Kupa PFS Srem:

Polet (Novi Karlovci) – Srem (Sremski Mihaljevci)

Sremski vitezovi Radnički Irig (Irig) – Železničar (Inđija)

Bikić (Bikić Do) – Omladinac (Novi Banovci)

Hrtkovci – Donji Srem 2015 (Pećinci)

Kupinovo – Hajduk (Divoš)

Čortanovački sport klub 1939 (Čortanovci) – Šumar (Ogar)

UOF Inđija – LSK (Laćarak)

Hajduk 1932 (Šimanovci) – Podunavac (Belegiš)

Ljukovo – Hajduk (Beška)

Trgovački (Sremska Mitrovica) – Dunav (Stari Banovci)

Sremac Vojka – Radnički (Nova Pazova)

Polet (Nikinci) – Jadran (Golubinci)

Hajduk (Višnjićevo) – Radnički 1910 (Šid)

Prvi maj (Ruma) – Sloboda (Donji Tovarnik)

Borac 1925 (Martinci) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica)

Napredak (Popinci) – Jedinstvo (Stara Pazova)

Pobednici današnjih susreta izboriće plasman u osminu finala Kupa PFS Srem.

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