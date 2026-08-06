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U Vrdniku obeležen Dan rudara
Društvo | Vesti | Vrdnik
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U Vrdniku obeležen Dan rudara

6. avgust 2026. godine

Vrdnik-U Vrdniku je polaganjem venaca obeležen 6.avgust, Dan rudara. Vence na spomenik četiri stradala rudara sredinom prošlog veka, Jereja Ljudevita, Franje Majhanšeka, Ivana Kina i Slobodana Ravića položilisu predsednik Opštine Irig, Tihomir Stojaković i njegov zamenik, Miodrag Bebić, predstavnici Mesne zajednice Vrdnik, preduzeća RGP i meštani. Rudnik mrkog uglja otvoren je sredinom 19.veka, jedini te vrste u Vojvodini, a bio je jedan od najstarijih rudnika u staroj SFRJ. Zahvaljujući rudniku Vrdnik je decenijama poznata banja, gde su rudari otkrili lekovitu termalnu vodu, koja je zamenila ugalj i time čini privrednu okosnicu u ovom naselju.

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