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Rukometašice Srema bez bodova protiv Loznice
Sport
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Rukometašice Srema bez bodova protiv Loznice

1. oktobar 2026. godine

U drugom kolu Super B lige za rukometašice ekipa Srema poražena je na parketu hale „Pinki“ od ŽRK Loznica Grad rezultatom 31:39 (12:18). Gostujuća ekipa zabeležila je zasluženu pobeda s obizorm da je bila u prednosti od samog starta utakmice. Ekipa Srema pokušavala je na sve moguće kombinacije da ih zaustavi i nametne svoj stil igre, ali nisu u tome uspevale.

Za najbolju igračicu utakmice proglašena je Savić Andrea iz gostujuće ekipe.

ŽRK Srem – ŽRK Loznica Grad 31:39 (12:18)

ŽRK Srem: Majstorović Milica, Lovrić Milica 2, Šerfezi Marija 2, Spasojević Katarina 1, Bakić Milica 1, Stojanac Ljiljana 1, Radulović Nataša 2, Potkonjak Jovana 2, Polić Branka, Kasapović Una 1, Joksić Sofija 6, Maksić Mirjana, Balać Matea 7, Savić Mina, Gavrilović Dajana, Jovičić Milena 6
Treneri: Kojović Saša i Drča Dušan

ŽRK Loznica Grad: Lukić Jelena, Đokić Nađa 1, Živanović Milica, Vučetić Đurđina 3, Pešut Jovana 8, Ivković Ljubica 4, Radović Ana 1, Tijanić Marija 4, Đokić Emilija, Reljić Bojana, Petković Ana, Ćazić Jovana 2, Stojanović Jelena 1, Savić Andrea 14, Popović Marija 1, Matić Ivana
Treneri: Burmazović Jelica, Gajić Jasmina i Mitrović Dragana

D. Simunović

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