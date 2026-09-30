Mlade nade Sirmiuma osvojile 15 medalja u Šapcu

Na “Gospojinskom mitingu prijateljstva“ u Šapcu, atletičari Sirmiuma ostvarili su zapažene rezultate i osvojili ukupno 15 medalja.

Zlatne medalje osvojili su Vuk Strika na 60 i 200 metara, Bogdan Despotović i Vukan Mimić na 200 metara, Una Džever na 200 metara, Aleksandar Radovanović u skoku udalj, kao i Andrej Nikolić u bacanju kugle i vortexu.

Srebrnu medalju osvojila je Ena Savić u skoku udalj, dok su bronzane medalje osvojili Maksim Slavujević na 60 metara, Sara Novak i Aleksandar Radovanović na 200 metara, Mila Mimić u skoku udalj, Ena Savić na 60 metara i Mirka Sivac u vorteksu.

Treneri Vanja Milanović i Nina Džever zadovoljne su nastupom svojih atletičara. Pored osvojenih medalja, još nekoliko takmičara bilo je veoma blizu plasmana na postolje.

-Zadovoljni smo rezultatima, posebno jer je ovo tek početak. Imamo mnogo novih mladih atletičara i verujemo da nas u budućnosti očekuje još lepih rezultata – istakli su iz Sirmiuma.

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